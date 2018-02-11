ABD Başkanı Trump: Kudüs seçim vaadiydi, müzakere edilmesi mümkün değil

İsrail Hayom gazetesine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin seçim vaadi olduğunu ve daha önceki birçok Amerikan başkanının aksine kendisinin bu vaadi gerçekleştirdiğini anlattı.

"Pişman değilim"

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi konusunda "pişmanlık duymadığını" söyleyen Trump, "Kudüs'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." diye konuştu.

"İki taraf da tavizde bulunmalı"

İki tarafın da barışı sağlayacak siyasi müzakerelere geri dönmesi gerektiği çağrısı yapan Trump, "barış anlaşmasını oluşturmak için iki tarafın da tavizlerde bulunması gerektiğini" söyledi.

"Körfez ülkeleri kararıma saygı duyuyor"

İsrail'in Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve özellikle de Suudi Arabistan ile ilişkileri hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "İlişkiler geçmişten çok daha iyi. Bu ülkeler benim Kudüs ile ilgili kararıma saygı duyuyor." dedi.

Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

İsrail güçlerinin müdahalesinde şu ana kadar 19 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.

Kaynak: AA, TRT Haber