ABD Başkanı Trump Körfez ülkeleri liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlıkla ilgili kaygılarını dile getirdiği vurgulandı.

Trump'ın terörün finansmanının durdurulması ve aşırılıkçı ideolojinin itibarsızlaştırılmasının önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Başkan, Riyad Zirvesi'nde ortaya konan 'terörün yenilmesi' ve 'bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması' amaçlarına ulaşılması için bölgedeki birliğin kritik olduğunun altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın bu süreçteki amacının, "terörizmin finansmanının sonlandırılması" olduğu belirtildi.

Trump, Çin ve Japon liderleriyle Kuzey Kore'yi görüştü

ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşerek "Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehditleri" ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump ile Şi ve Abe arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Trump'ın "Kuzey Kore'nin oluşturduğu nükleer ve balistik füze tehdidiyle" ilgili endişelerini Şi'ye aktardığı, iki liderin de Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Trump'ın tüm ticari ortaklarıyla daha dengeli bir ilişki kurma noktasındaki kararlılığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, iki liderin Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesinde görüşeceklerine işaret edildi.

"ABD ile Japonya arasındaki ittifak her tür tehdide karşı hazır"

Abe ile de ayrıca görüşen Trump'ın Kuzey Kore'nin bölgeye oluşturduğu tehdide dikkat çektiği ve ABD ile Japonya arasındaki ittifakın her tür tehdide karşı hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi. AA