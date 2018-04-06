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ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 10 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

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ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Al Sani görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ayrıca ortak güvenlik ve ekonomi temelli önceliklerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen ve Ortadoğu politikaları anlamında Riyad ile kayda değer bir yakınlaşma içinde olan Trump'ın, Katar Emiri ile yapacağı görüşmelerin hem Körfez politikalarını hem de Suriye konusundaki gelişmeleri etkileyebileceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: beyaz saray, abd başkanı donald trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
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