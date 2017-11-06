  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Asya turuna çıkan ABD Başkanı Trump, ilk durağı Japonya'da Başbakan Abe ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve ikili konular ile Kuzey Kore meselesi ele alındı.

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ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

 ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile öğlen çalışma yemeğinde bir araya geldi. 

Akasaka Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede ABD ile Japonya arasındaki ticaret ve ikili konular ile Kuzey Kore meselesi ele alındı.

Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Bilhassa ikili ticaretteki açığı azaltarak adil ve eşit ticari ilişkiler geliştirerek muazzam ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Trump, görüşme sonrası Abe ile düzenledikleri ortak basın toplantısında da Kuzey Kore yönetimini "uygar dünya için tehdit" olarak nitelendirdi.

Pyongyang yönetiminin ABD'yi ya da müttefiklerini tehdit etmesini "sineye çekmeyeceklerini" söyleyen Trump, "Bazıları söylemlerimin çok sert olduğunu söylüyor ama bakın son 25 yıldır yapılan hafif söylemlerle neler oldu." dedi.

Abe de "derinlemesine bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı görüşmelerin devamını beklediğini ifade etti.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün 26 kişi hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya da değinen Abe, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu zor zamanda, en samimi dayanışmamızın ABD halkıyla olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya Başbakanı Şinzo Abe, asya turu, abd başkanı donald trump
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