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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump, İsrail'in bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı

ABD Başkanı Trump, İsrail'in bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bağımsızlığının 70. yılını kutladığını belirterek, "Önümüzdeki ay Kudüs'teki büyükelçiliğimize gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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ABD Başkanı Trump, İsrailin bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İsrail'in bağımsızlığının 70. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Trump, mesajında, "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir arkadaşımız yok. Önümüzdeki ay Kudüs’teki büyükelçiliğimize gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: netenyahu, israil, Donald Trump, abd
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