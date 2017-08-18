  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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ABD Başkanı Trump, İspanya'daki terör saldırısını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın Barselona kentindeki terör saldırısını kınadı.

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ABD Başkanı Trump, İspanyadaki terör saldırısını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın Barselona kentindeki terör saldırısını kınadı.

Trump, Barselona kent merkezindeki Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.

Mesajında Trump, "ABD Barselona'daki terör saldırısını kınıyor ve elinden gelen yardımı yapacak. Güçlü olun, sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da saldırıya ilişkin açıklamada, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Dualarımız İspanya'nın masum insanlarıyla." dedi.

Barselona'daki ABD Konsolosluğunun saldırıdan etkilenen ABD vatandaşlarına yardım ettiğini vurgulayan Tillerson, "Bu bölgede bulunan vatandaşlarımızdan bir an önce sevdiklerine ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson, ABD'nin İspanya güvenlik güçlerine yardım etmeye hazır olduğuna dikkati çekerek, "Teröristler, dünyanın neresinde olursa olsun ABD ve müttefiklerinin onları bulup, adalete teslim etmeye kararlı olduğunu bilmeli". değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: abd başkanı donald trump, İspanya terör saldırısı, Barselona terör saldırısı
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