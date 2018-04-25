ABD Başkanı Trump ile eşi arasında ‘el tutuşma’ krizi

Beyaz Saray'daki karşılama töreni sırasında kameralara poz verilirken, Donald Trump ile Melania Trump arasında yine 'el tutuşma krizi' yaşandı.

Trump, el teması sağlamaya çalıştı

Başkan Trump, sol yanında duran eşi Melania ile önce el teması sağlamaya çalıştı. İlk olarak elini eşinin eline değdiren Trump, hiç bir tepki gelmemesi üzerine önce serçe parmağı sonra yüzük parmağı daha sonra da üç parmağını kullanarak Melania Trump'ın elini tuttu.

Elini bırakarak iki adım gerisinden yürüdü

Gönülsüzce Trump'n elini tuttuğu gözlenen ve bunu beden diliyle de açıkça göstermekten kaçınmayan Melania Trump, poz verdikleri kırmızı halıdan ayrılır ayrılmaz Başkan Trump'ın elini bırakarak bir iki adım geriden yürümeyi tercih etti.

Melania Trump, 2017'deki İsrail ziyaretinde karşılama töreni sırasında da eşinin elini tutmayı reddetmiş, tepkisini eşinin elini sert bir şekilde iterek göstermişti.

Kaynak: DHA