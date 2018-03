ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanı'nı değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kabinesindeki yeni bir değişiklik planını kamuoyuna duyurdu.

Trump açıklamasında, "Çok saygın Amiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşünüyorum. Geçiş sürecinde Savunma Bakanlığından Robert Wilkie Bakan Vekili olarak görev yapacak. David Shulkin'e, ülkemize ve değerli gazilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!