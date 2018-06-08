ABD Başkanı Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergileri yüzünden yaşanan çekişme, 43 yıldır ekonomi ve diğer sorunlar üzerinde mutlaka bir anlaşma zemini bulan sanayileşmiş ülkeler zirvesinin dağılması tehlikesi yaratıyor.

Trump zirve gününün sabahında Kanada ve G7 ülkelerinin "haksız ticaret anlaşmalarına" karşı eleştirilerine devam ederken, Beyaz Saray Trump'ın zirveden planlanandan erken ayrılacağını açıkladı.

Trump zirveden erken ayrılırsa, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi konularda yapılacak müzakerelere katılmayacak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerin, ABD ticaret politikasını eleştirecekleri kesin olan kapanış konuşmalarını da dinlemeyecek.

Trump bugün Quebec'e hareketinden önce bir Twitter mesajında, "Haksız ticaret anlaşmaları sorununu G7 liderleriyle halletmek için sabırsızlanıyorum. Eğer olmazsa, bizim için daha da iyi olur" dedi.

Looking forward to straightening out unfair Trade Deals with the G-7 countries. If it doesn’t happen, we come out even better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Haziran 2018

Yetkililer zirve toplantısında atmosferin alışılmamış ölçüde gergin olmasını bekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün beklenmedik bir çıkış yaparak, G7 grubunun diğer altı üyesinin kendi aralarında bir grup oluşturabileceklerini söyledi ve "hiçbir lider sonsuza kadar kalamaz" dedi. Daha önce Fransa ve Kanada'yı Amerikan mallarına çok ağır vergiler getirmekle suçlayan Trump ise tavrını değiştireceği yolunda bir işaret vermedi.

Trudeau ve Trump'ın zirve nedeniyle ikili bir görüşme yapmaları programlanmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Cumartesi günü Kanada'dan ayrılarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme yapacağı Singapur'a hareket edeceğini açıkladı.

Kaynak: Reuters