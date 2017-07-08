ABD Başkanı Trump, G20 zirvesinde liderlerle bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Almanya’nın Hamburg kentinde liderlere bir araya geldi.

Ev sahipliğini Çinlilerin yaptığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmede, ana gündemi Kuzey Kore’nin geçen hafta gerçekleştirdiği kıtalar arası balistik füze denemesi oluşturdu.

Görüşme öncesinde basına kısa açıklamada bulunan Trump, Çin lideri Şi’ye Kuzey Kore konusunda yaptıkları için teşekkür etti.

Trump "(Şi'nin) Hepimizin Kuzey Kore'de karşı karşıya olduğumuz çok önemli bu sorun için yaptıklarını takdir ediyorum. Bizim de bir şeyler yapmamız gereken bir problem bu.” şeklinde konuştu.

Trump, Florida’daki köşkü Mara Lago’da daha önce de görüştüğü Şi ile çok iyi bir ilişki geliştirdiğini ifade etti.

Asyalı liderlerle bir araya geldi

Trump, zirvede birçok doğu Asya ülkesinin liderleriyle de görüştü.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşen Trump, sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmede ticaret ve ikili ilişkilerin konuşulduğunu ve ana gündemin Kuzey Kore’nin bölgedeki eylemleri olduğunu kaydetti.

Trump ayrıca Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de bir araya geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın iki liderle başta Kuzey Kore'nin füze denemeleri olmak üzere terörle mücadele ve ticaret işbirliklerini konuştuğu bildirildi.

Kuzey Kore’nin en son gerçekleştirdiği kıtalar arası balistik füze denemesi Pasifik bölgesinde gerginliği artırmıştı.

May ile bir araya geldi

Trump ayrıca Hamburg’da İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada iki liderin, ABD ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, güvenlik ve dış politika gibi birçok ortak konuyu ele aldığı ifade edildi.

Görüşme öncesinde basına kısa açıklama yapan Trump, İngiltere ile yeni ve büyük bir ticari anlaşmanın eşiğinde olduklarını söyledi.

Trump, anlaşmayı “çok hızlı şekilde tamamlayacaklarını" dile getirdi.

Trump, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile de bir araya gelmişti.