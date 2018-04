ABD Başkanı Trump DTÖ'yü adil olmamakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DTÖ’nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini eleştirdi.

Kuruluşun ABD’ye karşı adaletli olmadığını iddia eden Trump, paylaşımında, “Çin büyük bir ekonomik güç ama DTÖ nezdinde gelişmekte olan ülke olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, özellikle ABD’ye karşı muazzam düzeyde avantajlara sahip. Kimse bunun adil olduğunu düşünüyor mu? Çok kötü şekilde temsil edildik. DTÖ, ABD’ye karşı adil değil” görüşünü savundu.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.