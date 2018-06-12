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ABD Başkanı Trump: Doğru zamanda Kuzey Kore’ye gideceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la Singapur’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

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ABD Başkanı Trump: Doğru zamanda Kuzey Koreye gideceğim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da Sentosa Adası'ndaki Capello Otel'de bir araya geldi. 38 dakika süren baş başa görüşmenin ardından ikili, kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Trump, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer deneme tesisini imha sözü verdiğini ve Güney Kore ile savaş oyununu durduracağını söylediğini belirtti.

"Kore savaşı yakında sona erecek"

Zirve sonrası imzalanan anlaşmaya değinen Trump, “Anlaşmada Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması var, Kore savaşı yakında sona erecek” dedi.

"Uygun bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğim"

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de bu daveti kabul ettiğini söyledi. Trump, uygun bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini belirtti.

"Kuzey Kore'ye yaptırımlar devam edecek"

Kuzey Kore lideri ile insan haklarını müzakere ettiklerini ifade eden Trump, “Güney Kore’yle ortak askeri harekatları sona erdireceğiz.” diye konuştu. Trump ayrıca, Kuzey Kore’ye yaptırımların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber

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