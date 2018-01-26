ABD Başkanı Trump Davos'ta yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda konuştu.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen ve 26 Ocak'ta sona eren Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirildi.

Trump'a salonda soğuk duş

Trump, konuşmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, iş adamı olduğu dönemde medyadan iyi muamele gördüğünü ama siyasete atıldığında medyanın tutumunun değiştiğini söyledi.

"Siyasete girene kadar medyanın nasıl ne kadar edepsiz, ne kadar alçak, ne kadar saldırgan ve ne kadar sahte olabileceğinin farkında değildim."

İşte bu sözleri salonda soğuk duş etkisi yaptı ve Trump salonda yuhalandı.

18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Davos'ta

Bill Clinton'un ardından 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılan ilk ABD başkanı olan Trump, WEF'in kapanış konuşmasında ülkesinde yıllarca süren durgunluktan sonra ekonominin yeniden büyümeye başladığını söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünde küresel iş adamlarına ülkesinde yatırım yapmaya davet eden Trump, "Borsa peş peşe rekor üstüne rekor kırıyor ve seçimden bu yana ülkemize 7 trilyon dolardan fazla servet kattı." dedi.

ABD ekonomisinin dünyanın açık ara en büyük ekonomisi olduğunu belirten Trump, ülkesinin yeniden rekabetçi konuma geçtiğini ve yatırım yapmak için en iyi dönem olduğunu vurguladı.

Trump, ülkesinde kadınlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında işsizliğin hızla düştüğünü, göreve başlamasından bu yana 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti.

ABD'nin "yalnızlaşmasına" cevap

"Bazı ülkeler sistemi suistimal ederse serbest ve açık bir ticaretimiz olamaz." diyen Trump, serbest ticaretin adil olması gerektiğini ve ABD'nin artık adaletsiz uygulamaları görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Trump, başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin yalnızlaşmaya ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başlamasına yönelik eleştirileri de unutmadı.

"Önce Amerika demek Amerika'nın tek başına olduğu anlamına gelmez."

DEAŞ vurgusu

ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptıklarını anlatan Trump, güvenlik sağlanmadan refaha kavuşulamayacağını söyledi.

Başkan Trump konuşmasında terörizme de değinerek, koalisyona mensup ülkelerin desteğiyle DEAŞ'ın elindeki toprakların neredeyse yüzde yüzünün geri alındığını dile getirdi.

Sadece ABD için değil tüm ülkeler için faydalı bir sistem istediğini savunan Trump, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer silahlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA