  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.892
    EURO 4.506
  • BIST 112271.86
    ALTIN 159.503
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump bireysel silahlanmaya destek verdi

ABD Başkanı Trump bireysel silahlanmaya destek verdi

ABD Başkanı Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin, "Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trump bireysel silahlanmaya destek verdi

Asya ziyaretlerini Güney Kore'de devam ettiren Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkede silah alımını daha da zorlaştıracak bir çözüm düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Eğer bu yapılmış olsaydı, 3 gün önce yaşanan durumda bir değişiklik olmazdı ve saldırganı öldüren cesur kişinin elinde silahı olmazdı." yanıtını verdi.

Trump, "Ben sadece şunu söyleyebilirim, Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı, 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu. Benim bu konudaki düşüncem budur." ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik güçleri, kilise saldırganının, o civarda bulunan başka bir vatandaş tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bireysel silahlanma, ABD başkanı Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER