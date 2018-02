ABD Başkanı Trump: Ben yanlış yapmadım, hiçbir hile yapılmadı

ABD'deki Rusya soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı ve iddianame hazırlandı.

13 Rus ile 3 Rus kurumu ABD seçimlerine müdahale ile suçlandı

Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" dedi.

Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014'te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!