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ABD Başkanı Trump: Ben yanlış yapmadım, hiçbir hile yapılmadı

ABD’de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Başkan Trump, "Ben yanlış yapmadım." dedi.

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ABD Başkanı Trump: Ben yanlış yapmadım, hiçbir hile yapılmadı

ABD'deki Rusya soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı ve iddianame hazırlandı.

13 Rus ile 3 Rus kurumu ABD seçimlerine müdahale ile suçlandı

Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" dedi.

Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014'te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.

Özel Savcı Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup olmadığını araştırıyor.

Suç duyurusunda yer verilen iddialarda, ABD başkanlık seçimlerine Rusların yasa dışı müdahale konusunda bugüne kadar ki en doğrudan suçlamaları oluşturduğuna yer verildi.

İddianamede yer alan suçlamalar

Ruslar'ın 2014 yılından itibaren ABD'ye giderek burada siyasi gruplar oluşturdukları, kararsız seçmenin aklını çelmek için sosyal medya hesapları kurdukları belirtildi.

Rus operasyonunun, Başkan Trump'a taraftar toplamak ve rakibi Clinton'ı zor durumda bırakmayı amaçladığı ifade edildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı, söz konusu müdahalenin seçim sonucunu etkilemediği bilgisini de verdi.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA

Etiketler: Trump, rusya soruşturması, robert muller, abd
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