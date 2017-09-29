  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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ABD Başkanı Trump, Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak.

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ABD Başkanı Trump, Asya turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ziyaretlerde liderlerle ikili görüşmelerle çok sayıda kültürel ve ekonomik temas gerçekleştireceği belirtildi.

Trump'ın, ziyaretler kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) vle Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, özgür ve açık bir İndo-Pasifik bölgesinin Amerika'nın güvenlik ve refahı için önemini gündeme getirecek. Başkan ayrıca Amerika'nın ticari ortaklarıyla adil ve karşılıklı ekonomik ilişkilere sahip olmasının da altını çizecek. Başkanın temasları, Kuzey Kore tehdidiyle yüzleşme ve Kore Yarımadası'nın geri döndürülemez biçimde nükleer unsurlardan arındırılması noktasında uluslararası kararlılığı da güçlendirecek."

Trump'ın özellikle Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin, Kuzey Kore konusunda önemli bir dönemeç olabileceği ifade ediliyor.

Etiketler: Trump, Asya, ABD Başkanı
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