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ABD Başkanı Trump: Askerlerimizin Suriye'den dönmesini istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "Askerlerimizin Suriye'den dönmesini istiyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet." dedi.

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ABD Başkanı Trump: Askerlerimizin Suriyeden dönmesini istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ohio’daki bir mitingde yaptığı konuşmada, birliklerinin Suriye'den çekileceği mesajını verdi.

Trump, bugün Suriye ile ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi ve "Askerlerimizin Suriye'den dönmesini istiyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet. Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." dedi. 

Dışişleri Bakanlığına talimat veren Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'ya planlanan 200 milyon dolar yardımı da  dondurmuştu.

Trump ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlara 7 trilyon dolar harcadığını söyleyerek bunun büyük bir hata olduğunu söylemişti.

Bu arada ABD Başkanı, terör örgütüne yardımı kesme kararını bir gecede almadı. 

Trump, bir buçuk aydır özel görüşmelerde "DEAŞ ile mücadele biter bitmez Suriye'den çıkılması" gerektiğini söylüyordu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, suriye
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