ABD Başkanı Trump açıklama yapıyor

[ABD'nin Kudüs Provokasyonu]
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor.
Trump'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:
-Sorunların çözümü için yeni bir yaklaşım gerekli
-Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir
-İsrail-Filistin sorununda yeni yaklaşım gerekiyor
-Dışişleri Bakanlığı'na, elçiliğin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlanması talimatını verdim
-İsrail'in kendi başkentini belirleme hakkı var
-ABD, bu adımı ile, barış taahhüdünden vazgeçmiş değildir
Ayrıntılar geliyor...