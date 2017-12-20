ABD Başkanı Donald Trump'tan Kudüs oylaması öncesi BM üyesi ülkelere tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu. Trump, Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda oy kullanacak ülkelere işaret ederek, "Bizden milyonlarca, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Pekâla, o oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy kullansınlar. Çok para biriktireceğiz. Umurumuzda değil." diye konuştu.

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Mısır tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı yarın oylanacak.

Kaynak: İHA