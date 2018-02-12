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Buradasınız : » » ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail itirafı

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail itirafı

İsrail'in barıştan yana olduğundan emin değilim diyen ABD Başkanı Trump, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin barışı zorlaştırdığını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trumptan İsrail itirafı

Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail gazetesine konuştu. Filistinlilerin barışı istemediklerini iddia etti. İsrail'in barışı istediğinden de emin olamadığını kaydetti. 

İsrail askerleri Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İngiltere, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine ek konut kararını kınadı

Fransa'dan İsrail'e kınama

Trump Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin barışı zora soktuğunu belirtti. Bu konuda İsrail'in dikkatli olması gerektiğini ifade etti. 

Trump'ın Kudüs provokasyonu sonrası Washington'ın arabuluculuğunu reddeden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Rusya'da.

Rusya, 2016 yılında barış görüşmelerine aracı olmayı önermişti. Ancak bu öneri uygulamaya geçmemişti. 

İsrail 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurdu.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Kaynak: TRT HAber

Etiketler: yahudi yerleşim birimi, israil, filistin, Donald Trump, abd
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