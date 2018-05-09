ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a uyarı

Uluslararası toplumdan yükselen itirazlara rağmen, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bugün de tehditlerini sürdürdü.

Trump bugünkü mesajında "İran ya müzakere edecek ya da başka şeyler olacak" sözleriyle gözdağı verdi.

"İran'a yaptırımlar en kısa zamanda uygulanacak. İran, nükleer programa başlarsa sert sonuçları olacak."

Trump'ın tartışmalı İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, dün 10 dakika süren tarihi bir konuşmaya imza attı.

Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Trump, şunları söyledi:

"Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz. İran'daki terör rejimine milyarlarca dolarımız gitti, bu beni rahatsız ediyor. İran nükleer anlaşması tek taraflı kötü bir anlaşma. ABD için utanç verici bir anlaşma."

Gelirler, askeri harcamalara gitti

İran'ın El Kaide, Taliban ve Hizbullah'a destek vererek yüzlerce Amerikalının ölümüne neden olduğunu iddia etti.

Trump, nükleer anlaşma ile İran'ın elde ettiği gelirlerin askeri harcamalar için kullanıldığını ileri sürdü ve İran savunma bütçesinin yüzde 40 artırıldığını sözlerine ekledi.

Yaptırımlar geri dönüyor

Donald Trump aynı zamanda, İran'ın nükleer tehdidine karşı yeni bir süreç için çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

Kendi şartlarının geçerli olacağı, "Sil baştan bir nükleer anlaşma" sinyali verdi. Konuşmasının ardından, İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: TRT Haber