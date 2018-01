ABD Başkanı Donald Trump'tan İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

Ruhani, İran'daki gösterilerle ilgili ilk kez konuştu

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran'daki protestolar hakkında açıklama yaptı

Trump, "İran Halkı nihayet acımasız ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. İran rejimi, Başkan Obama'nın aptalca verdiği parayı terörizme harcayıp, ceplerine indirdi. İnsan haklarının olmadığı İran'daki durumu ABD izlemekte." mesajını paylaştı.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!