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Buradasınız : » » ABD Başkanı Donald Trump'tan İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan paylaştığı yeni mesajında, İran halkının nihayet rejime karşı harekete geçtiğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trumptan İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran protestolarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

Ruhani, İran'daki gösterilerle ilgili ilk kez konuştu

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran'daki protestolar hakkında açıklama yaptı

Trump, "İran Halkı nihayet acımasız ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. İran rejimi, Başkan Obama'nın aptalca verdiği parayı terörizme harcayıp, ceplerine indirdi. İnsan haklarının olmadığı İran'daki durumu ABD izlemekte." mesajını paylaştı.

 

İran’daki gösteriler neden başladı?

İran'daki gösterilere kim, ne dedi?

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

İran'daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade edilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, iran, abd
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