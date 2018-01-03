  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.528
  • BIST 116052.15
    ALTIN 159.262
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajının ardından Twitter'a mesajlı protesto

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajının ardından Twitter'a mesajlı protesto

Şiddeti savunan mesajları nedeniyle Trump'ın hesabının kapatılmasını savunan protestocular, Twitter'ın binasına projeksiyonla "@jack suç ortağı" mesajını yansıttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Donald Trumpın mesajının ardından Twittera mesajlı protesto

“Resistance SF” adlı aktivist grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore liderine verdiği "nükleer silah butonu" mesajının ardından, Twitter'ın şiddeti savunmayı yasaklayan topluluk ilkesini ihlal ettiğini ileri sürerek Trump'ın hesabını kapatmayan şirket yönetimini suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silah butonu daima masamın üzerinde

Şirketin kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jack Dorsey'i hedef alan protestocular, şirketin San Francisco'daki merkezinin duvarlarına "@jack suç ortağı" yazılı mesaj yansıttı. Dorsey'nin Twitter'daki kullanıcı adı @jack.

Dorsey, bugüne dek Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik çağrılara ABD Başkanının paylaşımlarının "haber değeri" olduğu, onun ne düşündüğünü bilmenin kamunun faydasına olacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, Kim Jong Un, Trump, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER