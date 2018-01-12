ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik hakaretleri istifa getirdi

Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, Başkan Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret etmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığına istifa mektubunu sundu.

Bundan böyle ilkeleri gereği Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini açıklayan Feeley mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının geldiğini" yazdı.

Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini söyledi.

John Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında 2015 yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere hakaret ederek "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." demişti.

Kaynak: AA/TRT Haber