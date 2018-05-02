  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

Rusya soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın avukat ekibinde yer alan Ty Cobb görevinden ayrılacak.

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ABD Başkanı Donald Trumpın avukatı görevini bırakıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68 yaşındaki avukat Ty Cobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sanders, açıklamada, "Ty Cobb birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly'e bu ay sonunda emekliye ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Yerine Bill Clinton'ın avukatı geliyor

Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump'ın avukatlığını yapıyordu.

Cobb'un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi. Eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan Emmet Flood Trump'ın takımına dahil olacak. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood'un bu göreve getirileceğini onayladı. Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Donald Trump'a Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, Donald Trump, avukat
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