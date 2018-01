ABD Başkanı Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a taşındığı ilk günden itibaren yaptığı çıkışlar ve sosyal medyada paylaştığı mesajlarla gündemden hiç düşmedi.

Ülkenin seçilen en yaşlı başkanı olan Trump’ın geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan kitapta akıl sağlığı ile ilgili iddialar atıldı. Bu iddialara karşılık veren Trump, sosyal medya hesabında üst üste ne kadar akıllı olduğunu anlatan mesajlar yayınlamak zorunda kaldı.

Başkan Trump’ın paylaşımlarından ilki “Ezikler ve kinciler üzgünüm ama benim zeka seviyem en yükseklerde. Bunu zaten biliyorsunuz! Lütfen kendinizi aptal hissetmeyin, üzülmeyin. Bu sizin hatanız değil.” şeklindeydi.

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault