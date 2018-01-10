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ABD Başkanı Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a gelmesinden bu yana ilk sağlık kontrolünden geçecek. Ancak kamuoyu, Trump'ın fiziksel sağlığından çok akıl sağlığını tartışıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a taşındığı ilk günden itibaren yaptığı çıkışlar ve sosyal medyada paylaştığı mesajlarla gündemden hiç düşmedi.

Ülkenin seçilen en yaşlı başkanı olan Trump’ın geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan kitapta akıl sağlığı ile ilgili iddialar atıldı. Bu iddialara karşılık veren Trump, sosyal medya hesabında üst üste ne kadar akıllı olduğunu anlatan mesajlar yayınlamak zorunda kaldı.

Başkan Trump’ın paylaşımlarından ilki “Ezikler ve kinciler üzgünüm ama benim zeka seviyem en yükseklerde. Bunu zaten biliyorsunuz! Lütfen kendinizi aptal hissetmeyin, üzülmeyin. Bu sizin hatanız değil.” şeklindeydi.

 

Ancak Trump’ın attığı bu mesajlar tepkilerle birlikte akıl sağlığıyla ilgili söylentileri de artırdı. Trump’ın "Zeki değil, çok istikrarlı bir dahiyim" diyen mesajı ise kendisini iyiden iyiye tartışılır hale getirdi.

71 yaşındaki Donald Trump, başkanlığa gelişinden bu yana ilk defa Cuma günü tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçecek. Tansiyonu, kilosu ve kolestrolüne bakılacak olan Trump için psikiyatrik muayene yapılmayacak.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: sağlık kontrolü, Donald Trump, abd
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