ABD Başkanı Donald Trump: Ne olacağını göreceğiz

Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya soruşturmasında sorgulanabileceği" iddialarına açıklık getirdi.

Trump, gazetecilerin bu konudaki sorularını, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" şeklinde yanıtladı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Başkan Donald Trump'ın "Rusya soruşturması" kapsamında birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Post'un haberinde Trump'ın böyle bir sorguya katılmak konusunda "rahat olduğu ve bu sayede Rusya ile işbirliği yapıldığı iddialarını ortadan kaldırabileceğine inandığı" da belirtiliyor.

Washington Post gazetesinin "Trump'ı sorgulama talebi" haberiyle ilgili ise Beyaz Saray yönetiminden bir doğrulama gelmemişti.

Sorgu talebi ilk kez Aralık ayında gündeme geldi

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Robert Mueller, Trump ile sorgu için görüşme talebini ilk kez Aralık ayında gündeme getirdi.

Trump'ın hukuk ekibi, sorgu talebi haberini doğrulamayarak, "Beyaz Saray, özel savcılığın soruşturması ile tam bir işbirliği içinde en yakın sürede çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Rusya soruşturması

Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.

Kaynak: TRT Haber