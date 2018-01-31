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ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo cezaeviyle ilgili kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo cezaeviyle ilgili kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan ABD Kongre binası Capitol'de, ilk kez "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı.

Donald Trump, Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevini kapatmama kararı aldığını söyledi. 

"Bugün bir sözümü daha tutuyorum. Bakan (James) Mattis'e askeri alıkoyma politikamızı yeniden gözden geçirme ve Guantanamo Körfezindeki tutukevini açık tutma talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladım." 

DEAŞ ve El Kaide ile mücadelesinde ABD'nin ihtiyaç duyacağı gücü kullanabilmesi için ABD Kongresinin desteğini de talep eden Trump, teröristleri dünyanın her yerinde kovalamaya devam edeceklerini söyledi.

41 tutuklu bulunuyor

Önceki Başkan Barack Obama'nın kapatılması için uğraştığı ancak sonuç alamadığı Guantanamo tutukevinde halihazırda 41 tutuklunun bulunduğu biliniyor.

ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo Körfezi üssündeki gözaltı merkezi, ABD'nin 11 Eylül saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmesini izleyen günlerde açılmıştı.

Ocak 2002'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından açılan tutukevi, 2003 yılında 680 tutukluya ulaşmış, görev süresi içinde Bush 500 civarında tutukluyu göndermişti.

Obama döneminde toplam 197 tutuklunun gönderildiği Guantanamo'dan Trump henüz hiçbir tutukluyu göndermedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Guantanamo cezaevi, abd
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