  • 13 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Donald Trump, doktorlardan geçer not aldı

ABD Başkanı Donald Trump, doktorlardan geçer not aldı

Doktorlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçlarının "mükemmel" olduğu bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Donald Trump, doktorlardan geçer not aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılına ilişkin henüz yayımlanan ve Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" başlıklı kitapta akli sağlığının iyi olmadığının iddia edildi.

Bunun üzerine Trump, Beyaz Saray'a gelişinden bu yana ilk kez sağlık kontrolünden geçti.

Virginia eyaletinde bulunan Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde muayene edilen Trump'ın sağlığı hakkında ilk açıklama doktorundan geldi. Dr. Ronny Jackson, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Başkanın muayenesinin iyi geçtiğini, sağlığının mükemmel olduğunu söyledi.
 
Hangi konularda muayene olduğu bilinmeyen Başkan Trump'ın sağlığı hakkındaki bazı detaylar ise Salı günü paylaşılacak.

Ülkenin seçilen en yaşlı başkanı olan Trump’ın geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan kitapta akıl sağlığı ile ilgili iddialara karşılık veren Trump, sosyal medya hesabında üst üste ne kadar akıllı olduğunu anlatan mesajlar yayınlamak zorunda kalmıştı.

Ancak Trump’ın attığı bu mesajlar tepkilerle birlikte akıl sağlığıyla ilgili söylentileri de artırmış, fizyolojik sağlığından ziyade psikolojik sağlığının incelenmesi gerektiği tartışılmıştı.

Wolff'un "Ateş ve Öfke" kitabında Trump'ın zehirlenmekten korktuğu için genellikle fast-food zinciri McDonalds'tan hamburger sipariş ettirdiği yazıyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın hamburgerin yanı sıra pizza ile çok pişmiş biftek de yediği ve bir öğünde iki porsiyon tatlı tükettiği iddia ediliyor.

Beyaz Saray muayeneye ilişkin bulguların tamamını duyurmak zorunda değil ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eski başkanların paylaştığı sonuçların aynısını yayımlayacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık kontrolü, ABD başkanı Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER