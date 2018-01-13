ABD Başkanı Donald Trump, doktorlardan geçer not aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılına ilişkin henüz yayımlanan ve Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" başlıklı kitapta akli sağlığının iyi olmadığının iddia edildi.

Bunun üzerine Trump, Beyaz Saray'a gelişinden bu yana ilk kez sağlık kontrolünden geçti.

Virginia eyaletinde bulunan Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde muayene edilen Trump'ın sağlığı hakkında ilk açıklama doktorundan geldi. Dr. Ronny Jackson, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Başkanın muayenesinin iyi geçtiğini, sağlığının mükemmel olduğunu söyledi.

Hangi konularda muayene olduğu bilinmeyen Başkan Trump'ın sağlığı hakkındaki bazı detaylar ise Salı günü paylaşılacak.

Ülkenin seçilen en yaşlı başkanı olan Trump’ın geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan kitapta akıl sağlığı ile ilgili iddialara karşılık veren Trump, sosyal medya hesabında üst üste ne kadar akıllı olduğunu anlatan mesajlar yayınlamak zorunda kalmıştı.

Ancak Trump’ın attığı bu mesajlar tepkilerle birlikte akıl sağlığıyla ilgili söylentileri de artırmış, fizyolojik sağlığından ziyade psikolojik sağlığının incelenmesi gerektiği tartışılmıştı.

Wolff'un "Ateş ve Öfke" kitabında Trump'ın zehirlenmekten korktuğu için genellikle fast-food zinciri McDonalds'tan hamburger sipariş ettirdiği yazıyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın hamburgerin yanı sıra pizza ile çok pişmiş biftek de yediği ve bir öğünde iki porsiyon tatlı tükettiği iddia ediliyor.

Beyaz Saray muayeneye ilişkin bulguların tamamını duyurmak zorunda değil ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eski başkanların paylaştığı sonuçların aynısını yayımlayacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA