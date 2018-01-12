ABD Başkanı Donald Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

ABD Başkanı Donald Trump bu sözleri dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede söyledi.

Haber ABD'nin en güvenilir yayın organlarından biri olan Washington Post gazetesinde yayınlandı.

Beyaz Saray haberi yalanlamadı.

Göçmen toplantısı

Habere göre Trump bu sözlerii Yeşil kart çekilişinin sonlandırılmasının da gündeme geldiği, göçmenlerle ilgili bir toplantıda söyledi. Görüşmede Cumhuriyetci ve Demokrat milletvekillerii de vardı.

Trump sinirlendi, özellikle Orta Amerika ülkelerini kastederek "Bu bom çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyyoruz" dedi. Ardından da "Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" diye ekledi.

Trump'ın gözmen karşıtı politikaları

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlar aldı.

Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesi için 18 ay süre vermişti.

Benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için çaalışma baaşlatan yönetim, gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı.

Kaynak: AA