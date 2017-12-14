ABD Başkan Yardımcısı Pence'nin Mısır ve İsrail ziyaretleri ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme kararının ardından bölgedeki tepkiler nedeniyle, 19 Aralık’ta başlayacak Mısır ve İsrail ziyaretlerini erteledi.

ABD’li yetkililer ise gelecek hafta yapılacak vergi yasası oylamasından önce Pence’nin Washington’da kendisine ihtiyaç duyulabilir gerekçesiyle ziyaretini ertelediğini söylediler.

Trump’ın Kudüs kararının hemen ardından İsrail’e yapacağı ziyarette Pence’nin İsrail Parlamentosu Knesset’e hitab edeceği belirtiliyordu.

Pence’nin ziyaretinin ne gerçekleşeceği netlik kazanmamakla birlikte Amerikan medyasında çıkan haberlerde “birkaç gün” ertelendiği aktarılıyor.

Ziyaret öncesinde Pence’ye tepkiler

Trump’ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros, Pence ile görüşmelerini iptal ettmişti.

Kaynak: AA