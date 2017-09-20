ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Arakan çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Arakan'da yaşanan insanlık dramını ele aldı.

Myanmar'da Arakan halkına yönelik saldırıları "büyük trajedi" sözleriyle tanımlayan Pence, Myanmar güvenlik güçlerine yapılan saldırının ardından, ordunun Arakan halkına "vahşice" karşılık verdiğini belirtti.

Pence, "Köyler yakıldı, Arakan halkı evlerinden edildi, şiddet fotoğrafları gördük, bu olaylar Amerikan halkını ve dünyanın her tarafındaki saygın insanları şok etti." diyerek bu olaylardan sonra ise "tarihi bir göç" yaşanmaya başladığını kaydetti.

Myanmar hükümetine yönelik çağrıyı yinelediklerini anlatan Pence, "Myanmar güvenlik güçleri bir an önce şiddet olaylarına son vermeli ve uzun süreli çözüm adına diplomatik görüşmeleri desteklemeli." ifadesini kullandı.

Pence, "Bu krizin sona ermesi ve Arakan halkına umut verilmesi ve yardım edilmesi adına Başkan Donald Trump ve ben Güvenlik Konseyi'ne güçlü ve süratlı bir adım atması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Pence, şiddet olaylarının durdurulmaması karşısında yaşanan olaylardan bölgedeki gelecek nesillerin de etkileneceğini vurguladı.