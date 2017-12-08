ABD Başkan Yardımcısı Pence, Filistin'de 'istenmeyen adam' ilan edildi

Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril er-Rucub, bir televizyon programında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin iki hafta sonra Filistin'e yapacağı ziyaret öncesi istenmeyen adam ilan edildiğini duyurdu.

Pence'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere 19 Aralık'ta Filistin'i ziyaret edeceğini belirten Rucub, Pence'nin istenmeyen adam ilan edildiğini vurgulayarak, Arap ülkelerine, Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti ilan eden ABD'den hiçbir yetkiliyi kabul etmeme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal yeni bir boyuta taşındı

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de kentin doğusunu ve batısını tek taraflı "birleşik başkent" ilan etti. Buna karşılık BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını gözardı etti.

Kaynak: AA