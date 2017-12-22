ABD Başkan Yardımcısı Pence Afganistan'da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kabil ziyareti kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştü.

Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede Gani, terörle mücadelede Afgan güvenlik güçlerine destek veren ABD askerlerine teşekkür etti.

Afganistan için 2017'nin iyi ve başarılı bir yıl olduğunu dile getiren Gani, ABD'nin yeni Afganistan stratejisini barış için çok önemli bir fırsat olarak niteledi.

Gani, Afganistan'da istikrarın sağlanmasının bölge ülkeleri için de önemli olduğunun altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence de ABD'nin her zaman Afganistan halkı ve devletinin yanında olacağını ve desteklerinin de artarak süreceğini belirtti.

ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin ülkede barışın sağlanması üzerine kurulduğunu kaydeden Pence, Afgan güvenlik güçlerinin terörle mücadelede büyük başarılara imza attığını vurguladı.

Görüşmenin ardından Pence ve beraberindeki heyet, ABD askerleriyle görüşmek için Bagram Hava Üssü'ne geçti.

AA