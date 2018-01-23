ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e öfke büyüyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail parlamentosu Knesset’te ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 2019 yılı içinde Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması tepki toplamaya devam ediyor.

Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum, Pence'in İsrail meclisindeki hitabına tepki gösterdi.

Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Pence'in konuşma yaptığı sırada salonu terk etmişti.

Arap vekillerin bu hareketini değerlendiren Berhum, "Arap milletvekillerini şerefli tavırlarından, Pence'in ırkçı açıklamalarına karşı çıkışlarından ve Filistinlilerin kutsal kent üzerinde hak sahibi olduğunu vurgulamalarından ötürü tebrik ediyoruz." dedi.

"Kin ve yalan dolu"

Filistin İslami Cihad Hareketi ise Mike Pence'in konuşmasının "radikal ve ırkçı" olmasına vurgu yaparak "Pence'in bölge ziyareti düşmanca ve kışkırtıcı. Aynı şekilde konuşması da kin ve yalan dolu." diye konuştu.

"Siyonist Pence'in sergilediği tutum, ABD'nin, Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesine yaktığı yeşil ışıktır" diyen Şehab, İslami Cihad Hareketi'nin İsrail ile siyasi sürece karşı çıktığını çünkü bunun Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Şehab, İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikaları ile ABD'nin düşmanca tutumlarına karşı halk ayaklanması çağrısında bulundu.

"Bu işgalciyi istemiyoruz"

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail'e ziyaretini protesto etti.

Filistinli grupların temsilcileri ve aktivistler, gösteride ABD'yi ve Pence'in ziyaretini kınayan dövizler taşıdı.

Burada konuşan Fetih Hareketi'nin Nablus Genel Sekreteri Cihad Ramazan, Pence'i işaret ederek, "Filistin halkının, başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurma ve özgürlük taleplerine açıkça saldıran bu işgalciyi istemiyoruz. Bu, Filistin'den, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'ya bir mesajdır. ABD artık ara bulucu değil. Kudüs Filistin devletinin başkentidir." dedi.

Arap vekillerin tepki göstermesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından, Filistin'de istenmeyen adam ilan edilen Başkan Yardımcısı Mike Pence, çıktığı Ortadoğu turunda Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'e geçmişti.

Pence, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 2019 yılı tamamlanmadan Kudüs'e taşınacağını söylemişti.

Mike Pence'in açıklamaları, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerinin sabrını taşırmıştı. Milletvekilleri Pence'i, konuşmasını keserek protesto etmişti.

Pence-Netanyahu basın toplantısı

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pence, konuşmasında Netanyahu'ya hitaben, "Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile İsrail'de sizin güçlü liderliğinizin, ABD ile ona en yakın müttefikinin (İsrail), en güzel günleri henüz gelmedi." dedi.

Pence, Amerikalılar ve İsrailliler olarak, kendi güvenlikleri ve halklarının geleceği için yan yana durduklarını ifade etti.

Netanyahu da İsrail'e desteğinden ötürü ABD yönetimini övdü. İran konusuna da değinen Netanyahu, "Rejim karşıtı gösterilerinde İran halkının yanında yer aldığınız için sizi kutluyorum. Ben İran halkının bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşmasını da "korkunç" diyerek değerlendirdi.

Kaynak: TRT Haber