ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail ziyaretini erteledi iddiası

İsrail’de Haaretz gazetesinin Walla News'ten aktardığı habere göre İsrail Meclisi (Knesset) sözcüsü, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Pazartesi günü planlanan konuşmasının süresiz ertelendiğini doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise ziyaretin belki Çarşamba günü gerçekleşeceğini kaydetti.

İsrail medyası, ziyaretin ertelenmesinin, ABD'deki vergi reformu yasası tartışmalarından kaynaklandığını bildirirken, bazı kaynaklarda da konunun ABD Başkanı Trump'ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili olduğu iddiaları var.

Ancak ABD kanadından konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

'İstenmeyen adam' ilan edilmişti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diplomatik danışmanı Majdi el-Khaldi, "Filistin'de ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşme yapılmayacak. ABD, Kudüs kararıyla tüm kırmızı çizgileri aştı" gerekçesiyle Mike Pence'i kabul etmemişti.

Ayrıca Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmişti.

'Pence'i karşılamayı kesinlikle reddediyorum'

Kudüs’te Hıristiyanların önemli kiliselerinden olan Kıyamet Kilisesi’nin 1187’den bu yana anahtarını koruyan Müslüman ailenin temsilcisi Adeeb Joudeh ise, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılamayı kesinlikle reddediyorum ve ziyareti sırasında kilisede bulunmayacağım. Bu, Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınamışlığımın bir ifadesidir." dedi.

Trump'ın Kudüs kararı

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber/ Haaretz/The Hill