ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD ile ona en yakın müttefikinin en güzel günleri henüz gelmedi

Ortadoğu turu kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pence, konuşmasında Netanyahu'ya hitaben, "Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile İsrail'de sizin güçlü liderliğinizin, ABD ile ona en yakın müttefikinin (İsrail), en güzel günleri henüz gelmedi." dedi.

Pence, Amerikalılar ve İsrailliler olarak, kendi güvenlikleri ve halklarının geleceği için yan yana durduklarını ifade etti.

Netanyahu da İsrail'e desteğinden ötürü ABD yönetimini övdü. İran konusuna da değinen Netanyahu, "Rejim karşıtı gösterilerinde İran halkının yanında yer aldığınız için sizi kutluyorum. Ben İran halkının bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşmayla ilgili olarak da "korkunç" değerlendirmesinde bulundu.

Pence, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 2019 yılı tamamlanmadan Kudüs'e taşınacağını söylemişti.

Arap milletvekillerinin Pence'i boykotu

Mike Pence'in açıklamaları, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerinin sabrını taşırmıştı. Milletvekilleri Pence'i, konuşmasını keserek protesto etmişti.

ABD büyükelçiliğini 2019'da Kudüs'e taşıyacak

Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum yaptığı yazılı açıklamada, Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinin Pence'in konuşma yaptığı sırada salonu terk etmesini değerlendirdi.

Berhum, açıklamasında "Arap milletvekillerini şerefli tavırlarından, Pence'in ırkçı açıklamalarına karşı çıkışlarından ve Filistinlilerin kutsal kent üzerinde hak sahibi olduğunu vurgulamalarından ötürü tebrik ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA