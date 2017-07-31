ABD Başkan yardımcısı Gürcistan'da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ilk kez temaslarda bulunmak için geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Başbakan Gorg Kvirikaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakan Kvirikaşvili, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'nda iki ülke milli marşları çalındı.

Pence, bu akşam Başbakan Kvirikaşvili ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Pence ve Kvirikaşvili'nin, yarın hükümet binasında yapacakları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısının, daha sonra Tiflis'teki Alekseevka Askeri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile ülkede devam eden ve Türkiye'nin de katıldığı "Noble Partner 2017" tatbikatına katılan askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.