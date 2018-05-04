  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » ABD, basın özgürlüğü açıklamasında İsrail'i görmezden geldi

ABD, basın özgürlüğü açıklamasında İsrail'i görmezden geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" sebebiyle gazetecileri öldüren ülkeleri kınarken, Gazze'de iki Filistinli gazeteciyi öldüren İsrail'den bahsetmedi.

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ABD, basın özgürlüğü açıklamasında İsraili görmezden geldi

"Dünya Basın Özgürlüğü Günü" sebebiyle dünyanın farklı bölgelerinde görevi esnasında öldürülen gazetecilerden bahseden ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Gazze'de Filistinli gazetecileri öldüren İsrail'den bahsetmemesi dikkati çekti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Malta, Meksika, Slovakya ve Afganistan'da gazetecilerin öldürüldüğüne dikkat çektiği açıklamasında İsrail'i anmadı.

Sözcü, "Malta, Meksika, Rusya ve Slovakya'da ve Afganistan'da BBC muhabirinin öldürülmesiyle ilgili hesap verilmesini ısrarla tavsiye ediyoruz." dedi.

Nauert, bu açıklamasında İsrailli keskin nişancılar tarafından Gazze'deki protesto gösterilerini takip ederken öldürülen Filistinli gazeteciler Yasir Murteca ve Ahmed Ebu Hüseyin'den bahsetmedi.

Sözcüden "İsrail" savunması

İsrail'i neden örnek olarak vermediği sorulduğunda ise Sözcü Nauert, "Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde gazeteciler ölüyor. Bu önemli olmasına rağmen dünyanın her tarafından öldürülen her bir gazeteciden bahsedemeyeceğim." açıklamasını yaptı.

Nauert, "Bahsettiğiniz konuda, hayatlarını kaybedenler için her zaman üzgünüz." ifadesini kullanmakla yetindi.

Sözcü Nauert, "İsrail'de şiddetin sona ermesi konusunda daha büyük sorunlar var ve İsrail'in kendisini koruma hakkı olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Nauert ayrıca Myanmar, Küba, Mısır, Türkiye ve Çin örneklerini vererek bu ülkelerde gazetecilerin tutuklandıklarından bahsetti.

Filistin'de gazeteci olmak ölümü göze almak demek...

İsrail güçlerinin gazetecilere uyguladığı şiddet dosyası bir hayli kabarık.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü'nün (CPJ) verilerine göre son 18 yılda 24 gazeteci İsrail askerlerinin açtığı ateşte veya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin 21'i Filistinli, diğer 3'ü ise yabancı uyruklu.

CPJ'ye göre, söz konusu gazetecilerin büyük bölümü İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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