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'ABD Astana'ya davet edildi'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine davet edildiğini söyledi.

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ABD Astanaya davet edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine davet edildiğini söyledi.

Lavrov, Moskova'da katıldığı bir programda gazetecilerin, Rusya'nın ABD'yi hangi koşullar altında Astana'ya davet edeceği yönündeki sorusuna, "ABD davet edildi bile" cevabını verdi.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Tefft ile görüşerek Suriye krizi ve Astana görüşmelerini değerlendirdiği bildirildi.

Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Astana görüşmelerine, Birleşmiş Milletler ve yeni ABD yönetimi temsilcilerinin de davet edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Sergey Lavrov, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini dile getirerek, bunun Trump yönetimiyle Rusya arasında Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğine işaret etmişti.

Etiketler: Astana, abd, rusya, sergey lavrov
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