ABD askeri, DEAŞ'a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandı

ABD Kara Kuvvetlerinde astsubay kıdemli çavuş olarak görev yapan Ikaika Kang adlı Amerikan askerinin, DEAŞ ajanlarına ABD ordusuyla ilgili bilgi aktarıp, insansız hava aracı (İHA) almaları konusunda yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Hawaii'de cumartesi günü tutuklanan Kang, pazartesi günü hakim karşısına çıktı.

FBI’ın hazırladığı soruşturma metninde Kang, “ABD ordusuna ait aralarında gizli bilgilerin de olduğu belgeleri DEAŞ’a ulaştırmak üzere birilerine vermek”, “DEAŞ’a çalıştığı iddia edilen şahıslara İHA almaları için yardımcı olmak” ve “silahıyla birçok kişi öldüreceğine yemin etmekle” suçlanıyor.

FBI’dan çelişkili açıklamalar

Diğer taraftan konuyla ilgili yerel gazetecilere açıklama yapan FBI’ın Hawaii bürosundan sorumlu özel ajan Paul Delacourt, Kang’ın verdiği belgelerin DEAŞ’a ulaşmadığını kaydetti.

Delacourt söz konusu astsubayı “yalnız aktör” olarak nitelerken, Hawaii’de tehdit teşkil edebilecek kimse ile irtibat halinde olmadığını belirtti.

Bununla birlikte FBI soruşturma belgesinde Kang’ın, dünyada 2014’ten itibaren tanınmaya başlayan DEAŞ terör örgütünün 2012 yılında propagandasını yapmakla suçlandığı ve güvenlik yetkilerinin askıya alındığının iddia edilmesi dikkat çekti.

Soruşturma dokümanında Kang’ın DEAŞ’ın propagandası kapsamında ne yaptığı ifade edilmezken askerin arkadaşlarını silahla öldürmekle tehdit etmesinin de güvenlik yetkilerinin alınmasında payı olduğu ifade edildi.

Babası iddiaları reddetti

Diğer taraftan astsubayın babası Clifford Kang ise oğlunun oldukça sakin tabiatlı biri olduğunu ve DEAŞ gibi bir örgütle ilişkisinin olamayacağını belirtirken, astsubay Kang’ın 2010-2011 yıllarında Irak’ta görevde iken İslam’ı merak edip araştırdığını ifade etti.

Baba Kang da oğlunda, Ortadoğu görevlerinden sonra travma sonrası stres rahatsızlığı bulunduğunu kaydederken, “O çok iyi bir çocuk. Dışarı çıkıp etmez; ben de öyleyim. İyi bir çocuk olmakla birlikte normal bir çocuk olarak Wiamanolo’da büyüdü.” açıklamasını yaptı.