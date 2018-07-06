  • 06 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.611
    EURO 5.406
  • BIST 98512.24
    ALTIN 185.901
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Almanya'daki askerlerini geri çekmiyor

ABD Almanya'daki askerlerini geri çekmiyor

ABD'nin Almanya'daki askerlerini çekeceğine dair haberler, ABD Savunma Bakanlığı'nın ardından Beyaz Saray yönetimi tarafından da yalanlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Almanyadaki askerlerini geri çekmiyor

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki askerlerin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladığını iddia etmişti.

Pentagon iddiaları reddetti

Savunma Bakanlığı Pentagon da haberin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, Bakanlığın düzenli olarak birliklerinin konumu ile fayda-maliyet dengesini gözden geçirdiğini, bunun yeni bir şey olmadığını belirtmişti.

Askerler geri çekilmeyecek

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Almanya'daki askeri birlik düzeni veya oradaki 32 bin kişilik güçte değişikliğe neden olabilecek hemen hiçbir şey yok" dedi. Yetkili bu konunun önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO zirvesinde de gündeme gelmeyeceğini söyledi.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da asker bulunduruyor. Ülkedeki ABD üsleri, Washington'ın Afrika ve Ortadoğu'da operasyonlarına hizmet ediyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler: beyaz saray, asker, almanya, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER