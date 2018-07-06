ABD Almanya'daki askerlerini geri çekmiyor

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki askerlerin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladığını iddia etmişti.

Pentagon iddiaları reddetti

Savunma Bakanlığı Pentagon da haberin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, Bakanlığın düzenli olarak birliklerinin konumu ile fayda-maliyet dengesini gözden geçirdiğini, bunun yeni bir şey olmadığını belirtmişti.

Askerler geri çekilmeyecek

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Almanya'daki askeri birlik düzeni veya oradaki 32 bin kişilik güçte değişikliğe neden olabilecek hemen hiçbir şey yok" dedi. Yetkili bu konunun önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO zirvesinde de gündeme gelmeyeceğini söyledi.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da asker bulunduruyor. Ülkedeki ABD üsleri, Washington'ın Afrika ve Ortadoğu'da operasyonlarına hizmet ediyor.

Kaynak: Deutsche Welle