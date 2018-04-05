ABD, Afganistan'da hafızlık törenini hedef alan saldırıyla ilişkilendirilmekten "rahatsız"

Afgan Hava Kuvvetleri 2 Nisan'da düzenlediği hava saldırısında Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki bir medreseyi hedef almıştı. Bombardıman, medresede hafızlığı bitirenler için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının üzerinden üç gün geçmesine rağmen henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Savunma Bakanlığı ise, saldırıda herhangi bir rollerinin olmadığını belirtti.

Her platformda sivil ölümleri konusunda "hassas" olduklarını vurgulayan ABD Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından kendilerine yöneltilen yazılı sorular üzerine, "Sorularınızı Afgan hükümetine yöneltin" açıklamasını yapmakla yetindi.

ABD birlikleri, saldırıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi

Daha sonra ise Bakanlık'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırıyla ilgili haberleri takip ettiklerini ifade ederek, "Sivil ölümlerinin olduğu yönündeki iddiaları ciddiye alıyoruz ve masum insanların hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki saldırıyla ABD birliklerinin ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Bakanlık Salı günü yazılı verdiği cevapta, "Afganistan'daki ABD güçleri Kunduz'da herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmedi. Bunun aksini iddia etmek doğru değildir" değerlendirmesini yaptı.

Hafızlık töreni sırasında yapılan saldırıda çocuk hafızlar şehit edildi

Afganistan Hava Kuvvetleri'nin 2 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir medreseye düzenlediği hava saldırısında 100 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtilmişti.

Hava saldırısı, medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlenmiş, Kur'an kursunda hafızlık yapan çocukların da aralarında olduğu 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA