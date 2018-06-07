ABD, Afganistan ile Taliban'ın ateşkesinden memnun

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, güvenlik güçlerinden Ramazan bayramı nedeniyle Taliban örgütüne karşı operasyonlarda geçici ateşkes ilan etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes kararıyla ilgili açıklama geldi.

"Başkan Gani'nin Afgan halkının Ramazan Bayramı'nı korkusuz bir şekilde kutlaması için, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında geçici ateşkes teklifinde bulunmasını, memnuniyetle karşılıyoruz."

Çözüm arayışları hız kazanacak

Gani'nin teklif ettiği geçici ateşkes sayesinde, çatışmaların tamamen sona ermesi için çözüm arayışları yapılabilecek.

Afganistan Ulema Konseyi de Taliban'a, şiddet olaylarına son vermesi için çağrı yaptı.

NATO ve ABD birlikleri karara uyacak

Gani'nin teklifine binaen bölgedeki NATO güçleri ve ABD birlikleri de çağrıya uyacak.

Gani teklifinde, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ermesini önermişti.

Taliban dışındaki DAEŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine operasyonlar devam edecek.

Kaynak: AA