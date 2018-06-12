ABD Adalet Bakanı şiddet mağduru göçmeni ortada bıraktı

El Salvadorlu kadın 15 yıl boyunca eski kocasının şiddetine ve tecavüzüne maruz kaldı. Çareyi ABD'ye sığınmakta buldu.

Göçmen kadının sığınma hakkını geri aldı

Şiddet mağduru kadına sığınma hakkı veren kararı 2 yıl sonra ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions bozdu.

Sessions, iltica ile istismarın azaltılamayacağı fikrini gerekçe gösterdi.

"Sığınma hakkı zorlukları gidermez" savunması

Jeff Sessions, El Salvadorlu göçmenin devlet eliyle yaşanan şiddet değil "özel bir suç eyleminin" mağduru olduğunu savundu.

“Aile içi şiddet mağdurlarının kendi ülkelerinden korkunç bir durumdan kurtulmak ya da daha iyi bir yaşam için kaçma isteklerini anlıyorum. ancak sığınma hakkı zorlukları gidermez.”

On binlerce şiddet mağduru endişeli

Bu kararın şiddet mağduru on binlerce göçmeni etkilemesi bekleniyor.

İnsan Hakları ve Göçmen savunucuları, kararın kadın ve çocukları istismarcılarına geri yollamak anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Federal yargı sisteminin aksine, Amerikan göçmen mahkemeleri Adalet Bakanlığı'nın yetki alanında.

Kaynak: TRT Haber