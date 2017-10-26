ABD, 7 ülkeye anti-damping vergisi uygulayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, 7 ülkeden ithal edilen karbon ve alaşım çelik filmaşine değişen oranlarda anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.

Açıklamada, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Güney Kore ve Güney Afrika’nın, karbon ve alaşım çelik filmaşini adil değerinin altında sattığının tespit edildiği, bu nedenle söz konusu ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara yüzde 2,8 ila yüzde 147,3 arasında değişen anti-damping vergileri uygulanacağı belirtildi.

En yüksek anti-damping vergisinin yüzde 147,3 ile Birleşik Krallık’tan Longs Steel UK adlı firmadan karbon ve alaşım çelik filmaşin ithal edenlerin ödeyeceği, en düşük vergi oranının ise yüzde 2,8 ile Türkiye’den Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ’nin Amerikalı müşterilerine uygulanacağı bildirildi.

Türk firmalarına yüzde 5,41'lik sabit vergi

Açıklamada, Türkiye’den Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ’nin ABD’ye sattığı karbon ve alaşım çelik filmaşinin sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 8,01 düşük değerli olduğu kaydedildi.

Söz konusu firmalara tespit edilen oranlarda, Türkiye’deki diğer tüm üretici veya ihracatçı firmalara ise yüzde 5,41 anti-damping vergisi getirildi.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, bu rakamların nasıl belirlendiğine yönelik sorusu üzerine, soruşturmada sadece belirli firmaların incelendiğini ve ülkelere yönelik sabit vergi oranının incelenen firmalara uygulanacak oranların ortalaması olduğunu söyledi.

Nihai karar 9 Ocak’ta açıklanacak

Açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı’nın soruşturma kapsamındaki nihai kararlarını 9 Ocak 2018’de açıklayacağı bildirildi.

Bugün alınan anti-damping kararlarının, soruşturma tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA