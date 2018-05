ABD, 46 yıl sonra Ay'a yeniden astronot gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

NASA, 2019 yılına kadar Ay üzerinde bazı robotik uzay görevleri gerçekleştirecek ve insan keşifleri için hazırlanacak. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.

America is going back to the Moon! As we focus exploration to our nearest neighbor, learn how we'll partner with U.S. companies to accelerate lunar science and exploration of the Moon: https://t.co/XAxeP0kKDp pic.twitter.com/rUktn3oIaz