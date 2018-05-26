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ABD, 46 yıl sonra Ay'a yeniden astronot gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 46 yıl sonra Ay'a insanlı uzay aracı gönderecek. ABD, Ay'a en son 1972'de astronot göndermişti.

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ABD, 46 yıl sonra Aya yeniden astronot gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

NASA, 2019 yılına kadar Ay üzerinde bazı robotik uzay görevleri gerçekleştirecek ve insan keşifleri için hazırlanacak. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.

 

 

Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:

"Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA Ay'ı daha iyi tanıyacak."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: NASA, ay, abd
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