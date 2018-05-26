ABD, 46 yıl sonra Ay'a yeniden astronot gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

NASA, 2019 yılına kadar Ay üzerinde bazı robotik uzay görevleri gerçekleştirecek ve insan keşifleri için hazırlanacak. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.

America is going back to the Moon! As we focus exploration to our nearest neighbor, learn how we'll partner with U.S. companies to accelerate lunar science and exploration of the Moon: https://t.co/XAxeP0kKDp pic.twitter.com/rUktn3oIaz — NASA (@NASA) 24 Mayıs 2018

Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:

"Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA Ay'ı daha iyi tanıyacak."

Kaynak: TRT Haber