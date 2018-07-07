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Abbas'tan İsveçli aktiviste Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'deki zulme dikkat çekmek için İsveç'ten yola çıkan Benjamin Ladraa'ya Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı verdi.

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Abbastan İsveçli aktiviste Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan 25 yaşındaki Benjamin Ladraa'ya Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, atılan bu adımın, Ladraa'nın çabalarını ve Filistin halkına destek veren pozisyonunu takdir kapsamında olduğu belirtildi.

Ürdün sınırından bugün İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisince izin verilmeyen Ladraa, 6 saat İsrail polisince gözaltında tutulmuştu.

İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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