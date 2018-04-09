Abbas'tan Gazze'de tam idareyi teslim alma şartı

Fetih hareketinin Merkezi Komite toplantısının açılışında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin idaresini teslim almalarının Hamas tarafından kabul edilmemesi durumunda, Filistin hükümetinin Gazze'de olanlardan sorumlu olmayacağını Mısır tarafına ilettiklerini belirtti.

"Filistin uzlaşı dosyasıyla ilgilenen Mısır heyetine şöyle bir mesaj ilettik: Ya güvenlik, bakanlıklar ve müdürlükler de dahil A'dan Z'ye Gazze'nin idaresiyle alakalı tüm dosyaları teslim alır ve tüm sorumluluğu üstleniriz ya da (Hamas) bunu reddederse orada (Gazze'de) olanlardan sorumlu olmayız."

Mısır tarafından cevap beklediklerini ifade eden Abbas, cevap geldiğinde "vatanın ve halkın çıkarı doğrultusunda" hareket edeceklerini bildirdi.

Filistin Ulusal Konseyinin 30 Nisan'da toplanabilmesi için tüm çabaların sarf edilmesi çağrısında bulunan Abbas, toplantının sakin ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bu konseyin, Filistin ulusal projesinin özü olduğunu ispat edeceğini ifade etti.

Abbas, Suudi Arabistan'da 15 Nisan'da yapılacak Arap Birliği zirvesinin de "önemli" olacağını vurguladı. Abbas, bunun "Kudüs zirvesi" olarak adlandırılmasını umduklarını dile getirdi.

Abbas konuşmasında ayrıca, Filistin-İsrail sorununa çözüm için bir anlaşma olacağını ancak Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tanınmaması durumunda Filistin tarafının hiçbir şeyi dinlemeyeceğini kaydetti.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyi'nin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

Filistinli kaynaklar, Hamas ve Fetih heyetlerinin uzlaşıyı canlandırmak için Kahire'ye ayrı ayrı ziyaretler düzenlemesi konusunda Mısır heyetinin Abbas'la anlaştığını belirtmişti.

Kaynak: AA