  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Abbas'dan İsrail'e tehdit

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail ile güvenlik iş birliğini askıya alma tehdidinde bulundu.

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Abbasdan İsraile tehdit

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'i güvenlik iş birliğini askıya almakla tehdit etti.

Resmi ziyaret için Paris’te bulunan Abbas, Senato Dışişleri Komisyonunda konuştu.

İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesine yönelik tepkisini burada bir kez daha dile getiren Abbas, "Eğer İsrail yerleşke inşaatını sürdürürse, İsrail hükümeti ile güvenlik iş birliğini askıya almaktan başka çarem kalmayacak. Biz barış ve güvenliğin sağlanması yolunda kendimizi adadık ancak bizim de bir sınırımız var." dedi.

İsrail’in yasa dışı yerleşim birimi inşaatını sürdürse sonuçlarına da katlanmak zorunda olduğunu ifade eden Abbas, "Eğer İsrail yerleşim birimi inşaatını yoğunlaştırırlarsa, olacakların sorumlusu ben değil İsrail hükümeti olur." ifadesini kullandı.

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı, Mahmut Abbas, israil, güvenlik iş birliği
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